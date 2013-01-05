Под Тулой 32-летний отец отпустил трехлетнего сына, взятого им в заложники

В полста километрах от Тулы в результате 10-ти часовых переговоров, проведенных начальником областного УМВД России Сергеем Галкиным, утром субботы ребенок был освобожден и передан в детский дом города Алексина, удерживавший его 32-летний отец был доставлен в отдел МВД по Алексинскому району.

Возбуждены уголовные дела по статьям "угроза убийством" и "покушение на угон транспортного средства". Об этом сообщает УМВД по Тульской области.

В ходе расследования уголовного дела будут установлены все обстоятельства происшествия, по которым будет принято процессуальное решение.

При проведении сотрудниками полиции мероприятий никто не пострадал.

Ранее ообщалось, что в час ночи субботы в дежурную часть УМВД России по Тульской области поступило сообщение, что в Алексине местный житель 1980 г.р., по предварительным данным, ранее судимый, лишённый родительских прав, приставив к горлу нож своему 3-летнему сыну, удерживает его в своей квартире, требуя дать возможность оставить сына у себя. Ребёнок проживает у опекунов – бабушки и дедушки.