В дагестанском Хасавюрте произведен взрыв: есть пострадавшие
5 января 2013, 10:34 [ «Аргументы Недели. Северный Кавказ» ]
В дагестанском Хасавюрте нкануне вечером сработало самодельное взрывное устройство. Двое полицейских получили осколочные ранения, сообщили в республиканском МВД. Служебная автомашина получила повреждение заднего правого колеса.
Взрыв произошёл рядом с полицейским грузовиком "Урал".
В результате взрыва в центральную горбольниц с ранениями ног доставлен сотрудник полиции, который после оказания медпомощи отпущен и в МСЧ МВД по РД с ранениями ног и плеча доставлен еще один сотрудник полиции.
Возбуждено уголовное дело.