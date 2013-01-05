В дагестанском Хасавюрте произведен взрыв: есть пострадавшие

В дагестанском Хасавюрте нкануне вечером сработало самодельное взрывное устройство. Двое полицейских получили осколочные ранения, сообщили в республиканском МВД. Служебная автомашина получила повреждение заднего правого колеса.



Взрыв произошёл рядом с полицейским грузовиком "Урал".

В результате взрыва в центральную горбольниц с ранениями ног доставлен сотрудник полиции, который после оказания медпомощи отпущен и в МСЧ МВД по РД с ранениями ног и плеча доставлен еще один сотрудник полиции.

Возбуждено уголовное дело.