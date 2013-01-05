В США суд приговорил россиянина к тюрьме за хищение данных с банковских карт

В Соединенных Штатах суд Нью-Йорка приговорил гражданина России Владимира Здоровенина к трём годам тюрьмы за хищение персональных данных с банковских карт и незаконные операции с ценными бумагами.

"АН" писали, что 55-летний Здоровенин год назад был выдан властям США из Швейцарии.



По данным американской прокуратуры, Здоровенин и его сын с 2004 года занимались кибермошенничеством, в результате чего был нанесен ущерб на несколько сотен тысяч долларов.