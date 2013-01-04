В Ленинском районе мужчина насмерть забил свою гражданскую жену палкой от веника

Сотрудники ленинской милиции задержали 40-летнего мужчину, который подозревается в причинении тяжких телесных повреждений своей сожительнице.

От полученных травм женщина скончалась, передает сектор связей связей с общественностью крымского главка МВД.

«Вечером 25 декабря гражданские супруги, как обычно, распили за ужином бутылку водки. После чего между сожителями произошел конфликт. Мужчина отказал 30-летней благоверной в выдаче денег на «добавку». Она ушла из дома на поиски алкоголя. Вернулась через время. Отвечать супругу, где была, не стала. Вместо этого женщина стала его оскорблять и даже попыталась ударить бутылкой из-под водки», - рассказали в милиции.

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