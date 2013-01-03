В Москве в Печатниках ограблена древнейшая церковь

В Храм Успения Пресвятой Богородицы в Печатниках, расположенный на углу Сретенки и Рождественского бульвара, сегодня влез опытный вор. Он воспользовался открытым окном подсобного помещения.

Там он нашел ключи от ящика для пожертвований, вскрыл его и забрал все деньги, не забыв вынести всю «ювелирку» из церковной лавки. Общая стоимость пропажи — около 150 тысяч рублей. Ведется розыск преступника.

Храм Успения Пресвятой Богородицы в Печатниках является одним из старейших в Москве. В нем хранятся многие православные святыни: иконы и мощи.