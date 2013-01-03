Милиция изъяла у крымчан более ста тысяч петард

С 15 декабря по 2 января сотрудниками милиции в ходе рейдов 497 торговых заведений и других мест реализации пиротехнической продукции был установлен 91 факт реализации пиротехники без соответствующих разрешительных документов на право торговли.

Как сообщает сектор связей с общественностью крымского главка МВД, изъято более 106 тысяч петард. К ответственности по статье 195-6 («нарушение порядка изготовления, хранения, перевозки, торговли и использования пиротехнических средств») КУоАП привлечен 101 человек.

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