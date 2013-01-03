В Чите празднующие родители оставили детей без присмотра

В Чите в бане одного из частных подворий найдены тела двух замерзших мальчиков. Их родители в течение нескольких дней бурно праздновали наступление нового года, совсем забыв про четырех детей.

К соседу многодетной семьи, в которой было четверо детей в возрасте от одного до пяти лет, пришла одна из сестер погибших мальчиков, у девочки были обморожены ноги.

Взрослые пошли искать остальных детей и нашли заледеневших малышей 2007 и 2008 годов рождения. Их сестер 2009 и 2011 годов рождения с обморожением конечностей отправили в больницу.

Возбуждено уголовное дело по статьям «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам», а также «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних», сообщается на сайте Следственного комитета РФ.