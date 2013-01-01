Сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Нижнего Новгорода, сообщившего в полицию о теракте, который, якобы, должен был произойти на Красной площади, звонок в 02 произошел 31 декабря в 8.00 мск.

Полицейские, получив информацию от анонима о возможном теракте на Красной площади, вместе с сотрудниками из ФСБ выяснили, что теракта на Красной площади никто не готовит.

Звонивший "террорист" задержан утром в понедельник, это - 46-летний нижегородец, ранее судимый за аналогичное преступление, следствие ведется.