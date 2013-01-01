В Томске в новогоднюю ночь произошла поножовщина, убит 19-летний парень

В ночь на 1 января в Томске убили 19-летнего молодого человека, убийство произошло сегодня около 1 часа ночи после завершения праздничного новогоднего фейерверка на площади Новособорной в городе Томске.

По факту убийства молодого человека возбуждено уголовное дело, в ходе расследования установлено, что конфликт возник между двумя группами граждан одной из бывших союзных республик, возраст драчунов - от 15 до 20 лет.

Ссора началась из-за того, что одного из молодых людей облили пивом, словесная перепалка переросла в драку, в ход пошли ножи, 19-летний парень был доставлен в областную клиническую больницу,16-летний подросток госпитализирован в городскую детскую больницу №4 города Томска.

19-летний молодой человек скончался.

В настоящее время следователями следственного отдела по городу Томску совместно с сотрудниками уголовного розыска областного УМВД России проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личностей всех участников драки и лица, подозреваемого в совершении убийства. Расследование уголовного дела продолжается.