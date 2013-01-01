В Подмосковье погибли муж и жена, начата доследственная проверка

В Подмосковье в собственной квартире в новогоднюю ночь погибли муж и жена, начата доследственная проверка, трагедия произошла примерно в 1 час 40 минут в городе Клин, устанавливаются все обстоятельства.

Предварительно установлено, что мужчина 1970 года рождения при неосторожном обращении с оружием выстрелил в свою супругу, женщина скончалась. После этого мужчина выстрелил себе в голову.

Погибший мужчина ранее судим за совершение преступлений, предусмотренных ч.1 ст.222 УК РФ (незаконный оборот оружия), ст.223 УК РФ (незаконное изготовление оружия).

Проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.