В Москве ищут бомбу на Белорусском вокзале, по данным пресс-службы Белорусского вокзала, всех пассажиров поезда Москва-Варшава эвакуировали, о заложенном взрывном устройстве в полицию сообщил неизвестный.

Звонок в полицию раздался около 17.00, поезд должен был отправиться в путь в 17.21, поиски бомбы продолжаются, на месте работают следователи, кинологи с собаками и взрывотехники.