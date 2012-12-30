Осуждены организаторы крупного наркоканала из Подмосковья в Башкирию и Татарстан

В горсуде Набережных Челнов в субботу оглашен приговор пятерым участникам организованной преступной группы, поставлявшей из Подмосковья на территорию Башкирии и Татарстана наркотики, замаскированные под пищевой мак.

Преступники распространяли маковую солому. Этот наркотик относится к числу "тяжелых" и считается одним из самых губительных по воздействию на человеческий организм. А стоимость каждой партии оценивалась в несколько миллионов рублей.

Всего в рамках крупномасштабной спецоперации сотрудники наркоконтроля изъяли порядка 4-х тонн наркотического вещества, ликвидировали подпольную лабораторию в Московской области и задержали 15 человек.

Челнинца -организатора преступной группы осудили на 13 лет лишения свободы, поставщика товара, проживающего в в Одинцовком районе Московской области - на 15, директора фирмы в Набережных Челнах – на 9 лет, также на 6 и 4 года осудили двух членов ОПГ из Альметьевска и башкирского города Октябрьский, которые во время судебных слушаний были под подпиской о невыезде.

В ходе предварительного расследования были вскрыты новые материалы дела. Адвокат одного из осужденных вступил в преступный сговор со специалистом независимой экспертизы для фальсификации заключения экспертизы в пользу преступников, сообщает пресс-группа УФСКН РФ по Татарстану в воскресенье.

Суд посчитал необходимым обратить внимание Следственного комитета РФ на данные обстоятельства для проведения тщательной проверки и решения вопроса о привлечения эксперта и адвоката к уголовной ответственности.