Москвич попался на краже денег из продуктового магазина в Саранске

Мужчина, который в течение долгого времени так и не смог сделать покупку в одном из продуктовых магазинов столицы Мордовии оказался отнюдь не привередливым покупателем, а обыкновенным вором. Он отвлек продавца своими просьбами показать несколько товаров из дальней части витрины и похитил из кассы торговой точки 13 тысяч рублей.

В итоге он покинул магазин, так ничего и не купив, однако его поведение сослужило с ним плохую шутку: работница прилавка хорошо запомнила несостоявшегося покупателя и легко назвала его основные приметы сотрудникам полиции, приехавшим в магазин после того, как стала очевидной кража денег. Вскоре злоумышленник был задержан, при нем обнаружена похищенная сумма.

В полиции установили, что мужчина - житель Москвы, в Саранск попал после освобождения из мест лишения свободы, приехав к жене. На работу устраиваться не стал, находясь на попечении супруги. Когда денег стало не хватать, решился на кражу. Сейчас полицейские устанавливают его причастность к преступлению, совершенному чуть ранее, но по аналогичному сценарию.