Две женщины хотели скрыться с ДТП, но погибли в другой аварии

//Криминал

7 октября 2012, 12:32 [ «Аргументы Недели» ]

Вчера утром в городе Богданович Свердловской области перевернулся автомобиль "ВАЗ-21124", в результате чего погибли две находившиеся в нем женщины. Водитель превысила скорость.

Машину занесло, после чего она перевернулась, а водителя выбросило на дорогу.

До этого, как выясняется, автомобиль столкнулся с машиной "ВАЗ-2114", после чего женщины сделали попытку скрыться с места ДТП, что закончилось трагедией.



24 августа 2012 года виновница произошедшего была лишена прав за езду в состоянии алкогольного опьянения. Ее подруга также была лишена водительского удостоверения. Выяснилось также, что перед ДТП женщины с друзьями распивали спиртные напитки в бане.



