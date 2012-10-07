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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Криминал

Две женщины хотели скрыться с ДТП, но погибли в другой аварии

, 12:32 [ «Аргументы Недели» ]

Вчера утром в городе Богданович Свердловской области перевернулся автомобиль "ВАЗ-21124", в результате чего погибли две находившиеся в нем женщины. Водитель превысила скорость.

 Машину занесло, после чего она перевернулась, а водителя выбросило на дорогу.
До этого, как выясняется, автомобиль столкнулся с машиной "ВАЗ-2114", после чего женщины сделали попытку скрыться с места ДТП, что закончилось трагедией.


 24 августа 2012 года виновница произошедшего была лишена прав за езду в состоянии алкогольного опьянения. Ее подруга также была лишена водительского удостоверения. Выяснилось также, что перед ДТП женщины с друзьями распивали спиртные напитки в бане.

НС

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