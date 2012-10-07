Мать Даниила, брошенного на трассе под Екатеринбургом, найдена мертвой

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7 октября 2012, 11:54 [ «Аргументы Недели» ]

фото с сайта 1tv.ru

Жительница Санкт-Петербурга Ольга Ермакова, мама Даниила, которого нашли брошенного на трассе под Екатеринбургом, найдена мертвой на своем придомовом участке. Об этом сообщил старший сын Ольги Антон.

Труп был закопан на придомовом участке Ермаковой в селе Котоврас Балашовского района. По предварительным данным, причиной смерти стала механическая асфиксия (удушение). "Обнаружили случайно, он ее ковриком накрыл, а сверху лук посадил", - рассказал Антон ИА "Взгляд-инфо".

Он уверен, что к убийству причастен гражданин Таджикистана Далер Ватанов, который 21 сентября оставил Даниила на трассе под Екатеринбургом.









Как ранее сообщали «АН», из Центра помощи семье и детям Даниила забрал домой его старший брат.



