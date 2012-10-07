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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Криминал

В Красноярске заведено 30 уголовных дел на 33-летнюю женщину

, 10:17 [ «Аргументы Недели» ]

30 уголовных дел заведено на местную предпринимательницу, подозреваемую в подделке документов для обналичивания субсидий на поддержку малого бизнеса - по одному делу на каждый фальшивый чек.

 33-летняя жительница Красноярска, являясь учредителем одного из обществ с ограниченной ответственностью, незаконно получила целевую субсидию на развитие малого бизнеса.


Она предоставила в администрацию Красноярска поддельные документы,  по ним она собиралась заниматься поставками кофейного оборудования. При этом женщина подделала ценные бумаги-чеки, которые она использовала для обналичивания денежных средств с расчетного счета, принадлежащего ее предприятию.


Женщина сама, собственноручно заполняла все реквизиты чеков, подписываясь за директора общества. В настоящее время установлено наличие 30 поддельных чеков и по факту подделки каждого из них возбуждено уголовное дело.
Предпринимательнице грозит тюремное заключение до восьми лет.

НС

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