В Красноярске заведено 30 уголовных дел на 33-летнюю женщину

//Криминал

7 октября 2012, 10:17 [ «Аргументы Недели» ]

30 уголовных дел заведено на местную предпринимательницу, подозреваемую в подделке документов для обналичивания субсидий на поддержку малого бизнеса - по одному делу на каждый фальшивый чек.

33-летняя жительница Красноярска, являясь учредителем одного из обществ с ограниченной ответственностью, незаконно получила целевую субсидию на развитие малого бизнеса.



Она предоставила в администрацию Красноярска поддельные документы, по ним она собиралась заниматься поставками кофейного оборудования. При этом женщина подделала ценные бумаги-чеки, которые она использовала для обналичивания денежных средств с расчетного счета, принадлежащего ее предприятию.



Женщина сама, собственноручно заполняла все реквизиты чеков, подписываясь за директора общества. В настоящее время установлено наличие 30 поддельных чеков и по факту подделки каждого из них возбуждено уголовное дело.

Предпринимательнице грозит тюремное заключение до восьми лет.