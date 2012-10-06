На депутата Госсовета Татарстана заведено дело за растрату 7 млн

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6 октября 2012, 22:58 [ «Аргументы Недели. Татарстан» ]

В Казани на депутата Государственного совета Республики Татарстан бывшего генерального директора ОАО "Татспиртпром" 55-летнего Рашита Шайхутдинова возбуждено уголовное дело за растату 7 миллионов рублей пару лет назад.

Дело заведено по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата, совершённая в особо крупном размере), ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями), сообщила пресс-служба СКР в субботу.

По версии следствия, в 2003 году Шайхутдинов, являясь гендиректором «Татспиртпрома» дал указание своим подчиненным о начале строительства жилого дома в деревне Званка Пестречинского района Республики Татарстана за счет средств одного из филиалов возглавляемой им организации.

"В последующем земля, на которой производилось строительство, перепродавалась различным физическим лицам. В результате этого в 2010 году земельный участок и дом, построенный на средства "Татспиртпрома" оформлен в собственность гражданки Германии. Следствие полагает, что действиями Шайхутдинова ОАО "Татспиртпром" нанесен ущерб в размере около 7 млн. рублей", - говорится в сообщении СКР.

В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на сбор и закрепление доказательств. В ближайшее время Шайхутдинову будет предъявлено обвинение в совершении указанных преступлений. Расследование уголовного дела продолжается.