Педофил, изнасиловавший 8-летнюю школьницу, задержан под Красноярском

//Криминал

6 октября 2012, 19:54 [ «Аргументы Недели. Красноярск» ]

Кадр ВГТРК.

В Красноярском крае задержан 22-летний местный житель по подозрению в изнасиловании 8-летней девочки. Как сообщили в субботу в пресс-службе МВД РФ, преступление было совершено в середине сентября в Емельяновском районе, где ребенок гостил на даче у 59-летней бабушки.

В доме компания распивала спиртные напитки. Когда утром взрослые уехали в магазин, один из гостей изнасиловал 8-летнюю девочку, которая осталась с ним одна в доме. Ребенок сразу рассказал о случившемся бабушке, но та не поверила. С заявлением об изнасиловании в полицию обратилась спустя несколько дней мать девочки.