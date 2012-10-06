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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Криминал

От стрельбы на свадьбе в центре Москвы пострадал ребенок

, 17:23 [ «Аргументы Недели» ]

фото с сайта rg.ru
фото с сайта rg.ru

Московская полиция возбудила уголовное дело по факту стрельбы, устроенной участниками свадебного кортежа в столице на прошлой неделе, так как в результате инцидента пострадал ребенок.

 Об этом сообщает сегодня столичный главк МВД.
«При помощи журналистов сотрудникам полиции удалось найти и опросить жительницу столицы, трехлетний сын которой получил легкие телесные повреждения, предположительно, в результате данного инцидента», - говорится в сообщении. «Возбуждено уголовное дело по факту хулиганских действий. Проводятся необходимые следственные мероприятия».

НС

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