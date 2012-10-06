От стрельбы на свадьбе в центре Москвы пострадал ребенок

Московская полиция возбудила уголовное дело по факту стрельбы, устроенной участниками свадебного кортежа в столице на прошлой неделе, так как в результате инцидента пострадал ребенок.
Об этом сообщает сегодня столичный главк МВД.
«При помощи журналистов сотрудникам полиции удалось найти и опросить жительницу столицы, трехлетний сын которой получил легкие телесные повреждения, предположительно, в результате данного инцидента», - говорится в сообщении. «Возбуждено уголовное дело по факту хулиганских действий. Проводятся необходимые следственные мероприятия».