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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Криминал

Крупнейший аферист в России Олег Жук задержан в Одессе

, 16:12 [ «Аргументы Недели» ]

Одесские милиционеры совместно с российскими полицейскими задержали в аэропорту Одессы организатора масштабной аферы в России Олега Жука, а позднее он был арестован. Сейчас готовятся документы об экстрадиции его в РФ.

 Еще троих подельников Жука также задержали на Украине.
Данную группировку российская полиция разоблачила в начале лета. Аферисты почти два года выманивали у людей деньги разными способами (например, через продажу медицинских приборов и биологических добавок, обещания помощи от экстрасенсов, роль которых исполняли гастарбайтеры, общавшиеся с клиентами через скайп). Ими была создана целая сеть организаций, в которую входило около 500 человек, многие из которых даже не догадывались, что занимаются обманом. Ежемесячный доход мошенников доходил до 5 млн долларов, сообщает vz.ru.
Официально в полицию РФ обратилось более тысячи обманутых граждан, но сколько их всего - неизвестно

НС

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