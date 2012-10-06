Крупнейший аферист в России Олег Жук задержан в Одессе

//Криминал

6 октября 2012, 16:12 [ «Аргументы Недели» ]

Одесские милиционеры совместно с российскими полицейскими задержали в аэропорту Одессы организатора масштабной аферы в России Олега Жука, а позднее он был арестован. Сейчас готовятся документы об экстрадиции его в РФ.

Еще троих подельников Жука также задержали на Украине.

Данную группировку российская полиция разоблачила в начале лета. Аферисты почти два года выманивали у людей деньги разными способами (например, через продажу медицинских приборов и биологических добавок, обещания помощи от экстрасенсов, роль которых исполняли гастарбайтеры, общавшиеся с клиентами через скайп). Ими была создана целая сеть организаций, в которую входило около 500 человек, многие из которых даже не догадывались, что занимаются обманом. Ежемесячный доход мошенников доходил до 5 млн долларов, сообщает vz.ru.

Официально в полицию РФ обратилось более тысячи обманутых граждан, но сколько их всего - неизвестно



