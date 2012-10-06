Направлено в суд очередное уголовное дело в отношении участника «тамбовской» ОПГ

//Криминал

6 октября 2012, 13:33 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]

gzt34.ru

Подельник Владимира Барсукова обвиняется в рейдерском захвате крупных петербургских фирм и предприятий. Как сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ, утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении члена «тамбовской» организованной преступной группы Альберта Старостина.

Органами предварительного следствия он обвиняется в совершении ряда преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество). По версии следствия, Старостин совместно с другими участниками организованной преступной группы, в том числе Владимиром Барсуковым, Олегом Кумище, Александром Баскаковым, в феврале – апреле 2006 г. совершил хищение и покушение на хищение мошенническим путем прав на доли в уставном капитале СП ЗАО «Петербургский нефтяной терминал», ОАО «Услуга», ЗАО «Кондитерская фабрика им. Н.К. Крупской», ОАО «Отель Санкт-Петербург», ООО «Невский 24», ООО «Интерьер», ОАО «Санкт-Петербург», ООО «Лада Сервис», ООО «Универсам «Пулковский», ОАО «Канат», ООО «Чай-Кофе» и ЗАО «Игристые вина», а также имущества указанных фирм и предприятий.

Преступления, как считает следствие, совершались путем оформления учредительных документов на фиктивных участников, а также незаконного внесения изменений в электронную базу ЕГРЮЛ. Материалы уголовного дела направлены в Куйбышевский районный суд г. Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу. Расследование в отношении остальных участников преступной группы продолжается.