В Москве китаец смог убежать от похитителей

//Криминал

6 октября 2012, 11:59 [ «Аргументы Недели» ]

В Москве задержаны трое подозреваемых в похищении гражданина КНР с целью выкупа. Китаец «освободил» себя сам, сбежав от похитителей на МКАД. Вымогатели задержаны, в отношении них возбуждено уголовное дело.

В четверг гражданка КНР заявила в полицию о том, что в 6.00 утра на Новороссийской улице у дома 25 неизвестные схватили ее мужа и насильно посадили в иномарку, избили, связали и, позвонив ей по телефону, стали вымогать за его освобождение три миллиона рублей. Припарковавшись на МКАД в районе Реутова, около ресторана быстрого питания, они как-то расслабились и потеряли бдительность. Китаец этим воспользовался, выскочил из машины и убежал. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий на следующий день (в пятницу) на Волжском бульваре у дома 26 полицейские задержали троих предполагаемых вымогателей. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье 163 УК РФ (вымогательство) и 126 УК РФ (похищение человека).





