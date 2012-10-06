В Москве два старших лейтенанта полиции задержаны за взятку

//Криминал

6 октября 2012, 10:07 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

В Москве двое сотрудников полиции были задержаны за взятку в сумме 70 тысяч рублей, которую они вымогали с гражданина за непривлечение его к уголовной ответственности.

Двое старших лейтенантов 24 и 27 лет, для того, чтобы получить деньги, сообщили потерпевшему о том, что ему необходимо положить деньги в частный автомобиль «Нива», припаркованный неподалеку от здания управления.

После того, как деньги оказались в машине, один из полицейских подошел к открытому автомобилю и забрал их, затем он и его сообщник были задержаны.

По факту произошедшего проводится служебная проверка, по результатам которой задержанные сотрудники будут уволены из органов внутренних дел, а их непосредственные руководители - привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.