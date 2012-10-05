Под суд идут подростки, задушившие 7-летнего мальчика в пермской Добрянке

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5 октября 2012, 21:33 [ «Аргументы Недели. Пермь» ]

Фото с сайта newsru.com

В Пермском крае завершено и предано в суд дело по обвинению двух 15-летних жителей города Добрянки в групповом убийстве малолетнего мальчика из-за обиды на бранные слова ребенка.

По версии следствия, вечером 8 марта 2012 года в городе Добрянке 7-летний мальчик вышел из дома покататься на снежной горке, расположенной поблизости. На улице к нему подошли двое подростков, которые предложили поиграть с ними в парке.

"Во время игры между мальчиком и подростками возникла ссора. Обвиняемые, которые, по их словам, обиделись на мальчика за то, что тот их обозвал, действуя согласованно, задушили мальчика шнурком и с места преступления скрылись", - говорится в сообщении пресс-службы СКР.