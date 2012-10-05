В Кировской области суд вынес приговор сельской голове за казнокрадство

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5 октября 2012, 21:19 [ «Аргументы Недели. Вятка» ]

Фото с сайта mosgorsud.ru

В Кировской области в пятницу суд вынес приговор бывшей исполняющей обязанности главы администрации муниципального образования Зашижемского сельского поселения Советского района 49-летней Валентине Сергеевой.

Следствием и судом установлено, что в конце 2011 года Сергеева была признана виновной в совершении административного правонарушения и привлечена к наказанию в виде штрафа в сумме 15 тыс. рублей.

"После оплаты штрафа Сергеева с целью возврата потраченных личных денег решила совершить хищение бюджетных средств. Реализуя задуманное, она дала указание работнику бухгалтерии изготовить фиктивный договор на поставку дров для отопления Кожинского клуба-филиала МУК "Зашижемский сельский дом культуры" на сумму 15 тыс. 600 рублей. После оплаты договора бюджетные средства были перечислены на расчетный счет мужа подсудимой", - пояснила пресс-служба СКР.

Суд признал Сергееву виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение) и приговорил к наказанию в виде 6 месяцев лишения свободы условно.