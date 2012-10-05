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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Криминал

Замгенедиректора «Уралвагонзавода» Сергей Млодик подозревается в хищении

, 19:14 [ «Аргументы Недели» ]

Заместитель генерального директора «Уралвагонзавода» Сергей Млодик подозревается в хищении 273 миллионов рублей. По данным Следственного комитета России, Млодик задержан.

Следственными органами СКР по Чувашской Республике бывшему председателю совета директоров ЗАО «Промтрактор-Вагон» Семёну Млодику, который занимает в настоящее время должность заместителя генерального директора «Уралвагонзавод», предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершённое в особо крупном размере) и п. "б" ч.2 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, с использованием своего служебного положения.

По версии следствия, в 2006 года Млодик мошенническим путём вывел имущество в виде акций завода, совет директоров которого он возглавлял, чем совершил хищение денежных средств, причинив предприятию ущерб в особо крупном размере на общую сумму 273 миллиона рублей, а в последующем, используя свое служебное положение, совершил легализацию (отмывание) похищенных им денежных средств.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается. Сам подозреваемый полагает, что возбуждение дела связано с происками конкурентов.

ИЧ

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