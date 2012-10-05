СКР: суд вынес приговор в отношении белгородского 54-летнего педофила

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5 октября 2012, 19:15 [ «Аргументы Недели» ]

Фто с сайта Мосгорсуда.

В Белгородской области приговором суда педофилу, изнасиловавшему четырехлетнюю девочку, назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет 6 месяцев в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 2 года.

"Следствием и судом установлено, что 8 июля 2012 года в одном из сел Белгородского района 23-летняя женщина в присутствии своей 4-летней дочери распивала спиртное со своими знакомыми, среди которых был местный житель Александр Любушкин. Через некоторое Любушкин вышел в магазин и с согласия матери взял с собой 4-летнюю девочку. На обратном пути обвиняемый отвел ребенка в лесной массив на окраине села где, применив физическую силу, совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера. О случившемся девочка рассказала матери", - передала в пятницу пресс-служба СКР.

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Белгородской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 54-летнему жителю Белгородского района Александру Любушкину. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (совершение действий сексуального характера с применением насилия в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста).