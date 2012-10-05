Замдиректора школы в Москве арестован по подозрению в растлении подростка

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5 октября 2012, 18:34 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Фото с сайта bbc.co.uk

Замдиректора московской школы Ярослав Белов, которого подозревают в растлении подростка, заключен под стражу до 3 декабря. Такое решение принял Черемушкинский суд. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.

"АН" писали, что в отношении 30-летнего замдиректора школы № 531 возбуждено уголовное дело. Он подозревается в мужеложестве с лицом, не достигшим 16-летнего возраста.

Свою вину Белов признал во время задержания, однако настаивал на том, что интимная связь с учеником происходила по обоюдному согласию. В настоящий момент следователи проверяет версию о том, заставлял ли педагог мальчика принимать психотропные препараты.



С 1 октября находящийся под следствием Ярослав Белов уволился из школы, сотрудники которой отзывались о нем как о хорошем специалисте.