Молодая женщина расправилась с 48-летним сожителем

//Криминал

5 октября 2012, 16:21 [ «Аргументы Недели. Украина» ]

В Керчи оперативники по горячим следам задержали 21-летнюю женщину, подозреваемую в убийстве ее 48-летнего сожителя.

По данным крымского главка МВД, наряд следственно-оперативной группы обнаружил труп мужчины возле двора дома, где покойный проживал с молодой керчанкой и ее родственниками.

На теле погибшего было ножевое ранение в левую подключичную область. Сожительница покойного, которая находилась на месте происшествия, призналась в убийстве. Подробности преступления сообщает «АН-Крым».

Отметим, у молодой крымчанки есть маленькая дочь.