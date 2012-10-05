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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Криминал

Молодая женщина расправилась с 48-летним сожителем

, 16:21 [ «Аргументы Недели. Украина» ]

В Керчи оперативники по горячим следам задержали 21-летнюю женщину, подозреваемую в убийстве ее 48-летнего сожителя.

По данным крымского главка МВД, наряд следственно-оперативной группы обнаружил труп мужчины возле двора дома, где покойный проживал с молодой керчанкой и ее родственниками.

На теле погибшего было ножевое ранение в левую подключичную область. Сожительница покойного, которая находилась на месте происшествия, призналась в убийстве. Подробности преступления сообщает «АН-Крым».
Отметим, у молодой крымчанки есть маленькая дочь.

ИЧ