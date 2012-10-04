Тверской суд Москвы продлил арест Виктора Батурина

//Криминал

4 октября 2012, 18:22 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Фото с сайта bbc.co.uk

4 октября Тверской суд Москвы удовлетворил ходатайство следователя ГСУ ГУ МВД России по г. Москве и продлил срок содержания под стражей Виктора Батурина на один месяц. Как сообщалось ранее, расследование уголовного дела закончено.

Виктор Батурин и его адвокаты закончили процедуру ознакомления с материалами. В настоящее время дело готовится к передаче в суд для рассмотрения по существу. ОБ этом сообщил в четверг пресс-служба столичного главка МВД РФ.

Батурину предъявлено обвинение в совершении преступления по ч. 3 ст. 30 (приготовление к преступлению и покушение на преступление), ч. 4 ст.159 (мошенничество в особо крупном размере) УК РФ.

Ему инкриминируется три эпизода преступной деятельности. В частности, он обвиняется в двух попытках хищения крупных сумм по поддельным векселям у компании "Интеко".

Ранее ему вменили попытку хищения 10,8 млн рублей, позже в деле появился новый эпизод на сумму свыше 5,6 млрд рублей.

Кроме того, Батурину предъявлено обвинение в хищении чужого имущества путем обмана. Он получил 250 тыс. евро у московского предпринимателя, введя его в заблуждение относительно своих финансовых возможностей и не имея намерения возвратить деньги.

Виктора Батурина задержали В отношении него была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

"АН" писали, что 25 апреля о продлении срока своего ареста по делу о мошнничестве Виктор Батурин узнал в больнице.

Виктор Батурин - брат супруги бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова - был задержан 28 ноября 2011 года при попытке обналичить поддельный вексель компании "Интеко". 30 ноября 2011 года суд принял решение о его аресте.