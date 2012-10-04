Чиновник за взятку сдал в аренду под развлекательный центр военное имущество

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4 октября 2012, 15:09 [ «Аргументы Недели. Украина» ]

В Крыму Евпаторийская прокуратура по надзору за соблюдением законов в военной сфере направила в суд уголовное дело в отношении чиновника квартирно-эксплуатационной части района.

Ему инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 15 и ч. 3 ст. 368 («покушение на получение и получение взятки») УК Украины, сообщает «АН – Крым». Пресс-секретарь прокуратуры Крымского региона Украины по надзору за соблюдением законов в военной сфере Ольга Коробко уточнила, что военнослужащий за содействие в проведении конкурса по аренде недвижимого имущества, а также заключение договора аренды указанного имущества под размещение развлекательного центра для отдыха требовал от предпринимателя взятку в сумме 7 тысяч долларов США. Деньги он получил частично. Попытка передачи последней части средств в сумме 5 тысяч долларов была остановлена сотрудниками УБОП ГУ МВД Украины в Крыму, а предмет взятки изъят», - пояснили в пресс-службе.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Чиновнику грозит лишение свободы от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.