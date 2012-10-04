У приезжего из Заполярья в Петербурге угнали авто стоимостью почти 3 млн рублей

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4 октября 2012, 11:08 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]

primamedia.ru

У жителя города Норильска в Северной столице угнали машину стоимостью почти 3 миллиона рублей. Автомобиль Nissan Patrol был похищен накануне в период с 17:15 до 17:20 от дома 61/2 по проспекту Космонавтов.

По словам 39-летнего уроженца Азербайджана, стоимость белой иномарки прошлого года выпуска составляет 2 миллиона 800 тысяч рублей. олиция изучает записи с камер видеонаблюдения.