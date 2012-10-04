В группировку наркоторговцев входил сотрудник полиции

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4 октября 2012, 10:36 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]

moe-online.ru

Петербургским наркоконтролем проведена масштабная спецоперация, в ходе которой ликвидирована крупная преступная группировка, снабжавшая наркотиками Фрунзенский район. Задержано 11 активных участников, включая организатора.



Изъято около 10 кг различных запрещенных веществ. Оперативная разработка лиц, занимавшихся широкомасштабным сбытом наркотиков на территории Фрунзенского района Санкт-Петербурга, продолжалась около полугода. За этот период оперативным сотрудникам удалось установить всех участников преступной группы, распределение ролей внутри нее, каналы поступления и сбыта наркотиков, методы сбыта, места складирования.



Как сообщили в УФСКН, незаконная деятельность велась в течение 2011-2012 годов. Члены группы занимались сбытом широкого спектра наркотических средств и психотропных веществ. В их «ассортименте» имелись не только амфетамин, гашиш, марихуана и MDMA, но и LSD. Одной из отличительных черт этой группы являлось наличие собственного «производства» - в двух квартирах были обнаружены профессионально оборудованные лаборатории по выращиванию марихуаны. При реализации наркотиков активно использовались так называемые «закладки» и перечисление средств на банковские карты. Это исключало прямую передачу «товара» от продавца к покупателю.



1 октября была проведена ликвидация преступной группы. В спецоперации было задействовано около 100 сотрудников Управления. При поддержке бойцов службы специального назначения «Гром» в Санкт-Петербурге было проведено 16 обысков, задержаны 11 активных участников группы – от предполагаемого организатора – Игоря Калинина (1972 года рождения, не судим, высшее образование) и его ближайших соратников, до розничных сбытчиков. Практически все задержанные – уроженцы Санкт-Петербурга. В ходе спецоперации также был задержан сотрудник ОВО при УВД Фрунзенского района, в его автомобиле были обнаружены гашиш, амфетамин и марихуана. По мнению оперативных сотрудников, в его функции входила безопасная перевозка оптовых партий наркотиков. В ходе проведенных обысков изъято около 3 кг амфетамина, около 4 кг гашиша, около 1 кг марихуаны, около 3 тысяч таблеток MDMA, 924 «марки» (LSD). Также изъято несколько весов, значительное число упаковочных материалов, несколько десятков банковских карт, записи «черновой бухгалтерии» и денежные средства в размере 1 млн. рублей.



По предварительным данным, часть средств, полученных от незаконной деятельности, Игорь Калинин вкладывал в недвижимость. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 174 УК России («Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем»).



По фактам незаконного оборота наркотиков Следственной службой Управления возбуждены уголовные дела, четверым задержанным избрана мера пресечения в виде ареста, остальным – в виде подписки о невыезде.