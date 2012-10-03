Крестов, держа веер из икон в руках, признался на коленях в изнасиловании

//Криминал

3 октября 2012, 21:50 [ «Аргументы Недели» ]

фото с сайта netbespredelu.ru

Игорь Кондратьев, более известный как Константин Крестов, признался в среду в изнасиловании ребенка. Откровенное заявление фрик-певец сделал, стоя на коленях и держа иконы.

Как сказала адвокат потерпевшей стороны Оксана Михалкина, "вину он признал полностью. Стоял на коленях, веером, как карты, держал в руках иконы и просил прощения".

Крестов также заявил, что в тюрьме он подвергается насилию со стороны сокамерников.



