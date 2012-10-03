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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Криминал

Крестов, держа веер из икон в руках, признался на коленях в изнасиловании

3 октября 2012, 21:50 [ «Аргументы Недели» ]

фото с сайта netbespredelu.ru
фото с сайта netbespredelu.ru

Игорь Кондратьев, более известный как Константин Крестов, признался в среду в изнасиловании ребенка. Откровенное заявление фрик-певец сделал, стоя на коленях и держа иконы.

 Как сказала адвокат потерпевшей стороны Оксана Михалкина, "вину он признал полностью. Стоял на коленях, веером, как карты, держал в руках иконы и просил прощения".
Крестов также заявил, что в тюрьме он подвергается насилию со стороны сокамерников.

НС

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