На счету преступной группы, похищавших грузы, - серия аналогичных эпизодов

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3 октября 2012, 11:39 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]

hidroinzeniring.ru

Организованная преступная группа похищала грузы, перевозимые из морского порта Санкт-Петербурга большегрузным автотранспортом, рассказали в пресс-службе ГУ МВД города и области.

В мае 2011 года и феврале 2012 года были задержаны трое и установлены личности еще четверых участников преступной группировки. В ходе проведения дальнейшего комплекса следственно-оперативных мероприятий сотрудниками 22-го отдела оперативно-розыскной части № 8 (уголовного розыска) ГУ МВД России совместно с сотрудниками Следственной части по расследованию организованной преступной деятельности ГСУ ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, при взаимодействии с 5 Управлением ГУУР МВД России, преступники дополнительно изобличены в совершении в 2007-2012 годах еще 8 хищений.

В настоящее время следственно-оперативная группа продолжает работу по установлению остальных участников организованного преступного сообщества, установлению места нахождения лиц, объявленных в федеральный розыск, иных фактов их преступной деятельности. Похищенное частично изъято. Ранее были возбуждены уголовные дела, которые объединены в одно производство. В отношении семерых участников ОПС возбуждено уголовное дело по статье 210 часть 2 УК РФ. Троим из них избрана мера пресечения – содержание под стражей, двоим — подписка о невыезде. Двое участников группировки объявлены в федеральный розыск.