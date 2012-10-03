В уголовном деле против полицейского появились еще двое фигурантов в погонах

//Криминал

3 октября 2012, 11:31 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]

vmurmanske.ru

Друзья Мирошкина подозреваются в попытке за взятку скрыть, что в момент наезда тот был пьян.

Из материалов уголовного дела следует, что Мирошкин, вечером 15 апреля 2012 года, управляя автомобилем «Хонда», сбил на пешеходном переходе, расположенном у дома 59 по проспекту Руставели, ученика 6 класса и его бабушку, которые скончались на месте происшествия. Об этом сообщает пресс-служба следственного ведомства.

По результатам проведения большого комплекса следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, , 26 сентября было возбуждено уголовное дело в отношении 29-летних Арчила Лобжанидзе и Александра Купкина, оперуполномоченного и помощника оперативного дежурного 15 отдела полиции УМВД России по Калининскому району. Они подозреваются в даче взятки, пособничестве в служебном подлоге.

По версии следствия, 16 апреля 2012 года в помещении Экспертного отдела Санкт-Петербургского Государственного учреждения здравоохранения «Межрайонный наркологический диспансер № 1», Лобжанидзе, заведомо зная о совершении Мирошкиным, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, преступления, из ложно понятых интересов товарищества, обратился к врачу наркологу-психиатру и фельдшеру указанного отдела с просьбой не отражать установленный факт нахождения Мирошкина в состояния алкогольного опьянения и провести медицинское освидетельствование Купкина, который был трезв, а также составить заведомо подложный протокол медицинского освидетельствования с указанием в нем результатов медицинского освидетельствования Купкина под видом результатов медицинского освидетельствования Мирошкина. За это медикам было обещано 7 тыс. рублей.

В тот же день врач нарколог-психиатр, освидетельствовав Мирошкина, установив факт нахождения его в состоянии алкогольного опьянения, провела медицинское освидетельствование Купкина, а затем составила заведомо подложный протокол медицинского освидетельствования о том, что факт нахождения Мирошкина в состоянии алкогольного опьянения не установлен. После этого врач получила от Лобжанидзе 7 тыс. рублей, передав 2 тыс. рублей фельдшеру. В настоящее время решается вопрос об аресте Лобжанидзе и Купкина, а также о предъявлении им обвинения.