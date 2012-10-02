Керченские таможенники задержали перевозчика наркотиков

//Криминал

2 октября 2012, 18:42 [ «Аргументы Недели. Украина» ]

В Керчи таможенники задержали мужчину, перевозившего в Крым наркотическое вещество. На границе в салоне автомобиля обнаружили чемодан.

По данным пресс-службы Государственной таможенной службы Украины, в нем злоумышленник перевозил три чайных пакетика с надписью на упаковке COCALYPTUSS Coca Leaf with Eucalytus, три - с надписью МАТЕ DE COCA CОСА ТЕА, шесть чайных пакетиков HOJA DE COCA con Menta Coca leaf with Mint и три прозрачных полимерных пакета с веществами растительного происхождения, сообщает «АН Крым».

«Согласно заключению эксперта в обнаруженных веществах содержится наркотическое вещество - кокаин, который включен в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров», - отметили эксперты.

Вещество изъято, а по факту нарушения законодательства составлен протокол о нарушении таможенных правил.