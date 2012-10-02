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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Криминал

Полицейские пытались помешать похитителю Даши Поповой совершить суицид

2 октября 2012, 16:19 [ «Аргументы Недели» ]

Полицейские пытались помешать Александру Максимову, похитителю девятилетней Даши Поповой повеситься в изоляторе, но не успели. Об этом сообщает ГУМВД по Ростовской области.

 "После встречи со своим адвокатом подозреваемому принесли обед. Сотрудники изолятора осмотрели помещение до принятия пищи. Через несколько минут полицейский вновь заглянул в камеру, и, увидев, что Максимов пытается совершить суицид, немедленно сообщил дежурному", - говорится в сообщении.
Сотрудники изолятора совместно с фельдшером открыли камеру и оказали Максимову первую медицинскую помощь, однако подозреваемый умер. Они говорят, что мужчина повесился на куске простыни.

НС

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