Полицейские пытались помешать похитителю Даши Поповой совершить суицид

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2 октября 2012, 16:19 [ «Аргументы Недели» ]

Полицейские пытались помешать Александру Максимову, похитителю девятилетней Даши Поповой повеситься в изоляторе, но не успели. Об этом сообщает ГУМВД по Ростовской области.

"После встречи со своим адвокатом подозреваемому принесли обед. Сотрудники изолятора осмотрели помещение до принятия пищи. Через несколько минут полицейский вновь заглянул в камеру, и, увидев, что Максимов пытается совершить суицид, немедленно сообщил дежурному", - говорится в сообщении.

Сотрудники изолятора совместно с фельдшером открыли камеру и оказали Максимову первую медицинскую помощь, однако подозреваемый умер. Они говорят, что мужчина повесился на куске простыни.



