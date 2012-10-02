В Москве мусульмане избили сотрудников музея эротики

//Криминал

2 октября 2012, 14:55 [ «Аргументы Недели» ]

Директор музея эротического искусства «Точка-G» Александр Донской заявил, что вчера на Арбате неизвестными мусульманами были избиты три промоутера музея. Ребята раздавали листовки.

Нападавшие заявили, что деятельность музея является "оскорбительной для мусульман и противоречит Корану".



Одному промоутеру даже пришлось вызывать «скорую». Обстоятельства произошедшего выясняет полиция. Администрации музея намерена написать заявление о нападении на сотрудников.