В мечети Перми после поминок неизвестные открыли стрельбу

//Криминал

2 октября 2012, 13:02 [ «Аргументы Недели» ]

В Центре Перми вчера вечером по прихожанам соборной мечети группа преступников, вооруженных пистолетами, открыла огонь. Это случилось после поминального ужина, когда люди выходили во двор.

В общей сложности были обстреляны около 50 человек. Один из родственников покойного был тяжело ранен, несколько человек получили ранения.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали это нападение, сообщают vesti.ru. Полиция Перми просит откликнуться очевидцев происшествия.



