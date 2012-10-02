Все новости >>

Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Криминал

В мечети Перми после поминок неизвестные открыли стрельбу

2 октября 2012, 13:02 [ «Аргументы Недели» ]

В Центре Перми вчера вечером по прихожанам соборной мечети группа преступников, вооруженных пистолетами, открыла огонь. Это случилось после поминального ужина, когда люди выходили во двор.

 В общей сложности были обстреляны около 50 человек. Один из родственников покойного был тяжело ранен, несколько человек получили ранения.
 Камеры видеонаблюдения зафиксировали это нападение, сообщают vesti.ru.  Полиция Перми  просит откликнуться очевидцев происшествия.

НС

//картина дня

Глава международного департамента Генштаба ВС Ирана Мохаммад Шалтуки заявил, что в скором времени страна вместе с РФ и Китаем проведет военно-морские учения в Индийском океане и Оманском заливе.

Глава международного департамента Генштаба ВС Ирана Мохаммад Шалтуки заявил, что в скором времени страна вместе с РФ…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Психолог и блогер Павел Жавнеров объяснил, чем вызвано активное обсуждение вокруг заболевания актрисы Анастасии Заворотнюк. Знаменитость находится в больнице в тяжёлом…

//новости ан

//новости ан