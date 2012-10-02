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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Криминал

В Москве двое кавказцев не дали молодому человеку положить деньги в банк

2 октября 2012, 11:55 [ «Аргументы Недели» ]

В Москве на шоссе Энтузиастов двое преступников кавказской внешности перед входом в банк отобрали у 28-летнего водителя сумку с деньгами, документами и банковскими картами.

 Молодой человек подъехал к отделению банка, чтобы положить пять миллионов рублей на счет. Преступники подбежали к машине, разбили стекло, забрали сумку и уехали на автомобиле BMW темно-серого цвета в неизвестном направлении.
По данному факту возбуждено дело по ст. 161 Уголовного кодекса РФ (грабеж).

НС

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