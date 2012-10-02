У молодого бизнесмена из Ленобласти похитили Porshe за 7,5 млн. рублей

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2 октября 2012, 11:07 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]

kaz-news.info

Весьма недешевый автомобиль похищен у 21-летнего предпринимателя из Ленобласти.

Как стало известно корреспонденту «БалтИнфо», Porsche 911 Turbo, цена которого в зависимости от модификации оценивается от 7,5 до 9 млн рублей, преступники «увели» от дома 19 на улице Земляничная в деревне Янино-1 Всеволожского района Ленобласти, где, по предварительным данным, жил молодой бизнесмен. Он трудится гендиректором одной из фирм. Пропажу автомобиля он обнаружил вчера в 19.00 МСК и сообщил о случившемся в полицию. Машину ищут.