В Петербурге ограблен ювелирный магазин

//Криминал

2 октября 2012, 10:50 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]

tsn.ua

Пятеро вооруженных преступников в масках похитили 40 планшетов с драгоценностями.

В Невском районе ограблен ювелирный магазин сети «585», расположенный в доме 27 по улице Дыбенко. Накануне в 20:50 пятеро неизвестных преступников в масках ворвались в помещение салона, принадлежащего ООО «Невские ломбарды». Угрожая охраннику и двум продавцам автоматом и обрезом охотничьего ружья, разбойники разбили витрины и похитили 40 планшетов с драгоценностями. Налетчики скрылись на автомашине «Додж караван» синего цвета без номеров. Сообщение о преступлении поступило в полицию через 4 минуты, но задержать никого не удалось. Сумма ущерба устанавливается. Возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ (разбой).