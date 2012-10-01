//Криминал

1 октября 2012, 18:39 [ «Аргументы Недели» ]

Сотрудник петербургского интернет-издания "Фонтанка.Ru" Кирилл Панченко пострадал в результате конфликта в московском метро. Инцидент произошел накануне поздно вечером на станции "Парк культуры".

На эскалаторе станции он вступился за двух девушек, которые почему-то никак не хотели знакомиться с молодыми людьми, за что и получил удар кастетом по голове. Завязалась драка: журналиста ударили, он упал, а нападавшие убежали. Прохожие вызвали полицию и нападавшие были задержаны сотрудниками полиции по приметам на станции метро «Ботанический сад».

По словам Панченко, в настоящий момент он уже 13 часов сидит в 4-м отделе полиции на «Новослободской», при этом задержанные (как он считает,чеченцы) в присутствии сотрудников полиции открыто угрожают ему физической расправой и даже убийством. Преступники не лишены телефонов, их не обыскивали. Между тем в полиции заявляют, что журналист и его оппоненты находятся в разных кабинетах, ему никто не угрожает.

Панченко получил сотрясение мозга, множественные ушибы и порезы, ему оказана первая помощь прямо в отделе полиции.

Полиция не вмешивается в происходящее, поэтому Панченко обращается к москвичам с просьбой прийти прямо сейчас к станции метро «Новослободская», чтобы не допустить расправы, сообщает piter.tv.

По словам очевидцев, около входа на станцию собрались две группы людей. В частности, по данным СМИ, питерца приехали поддержать примерно полтора десятка байкеров.





