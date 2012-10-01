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//Криминал

В Сочи неизвестными похищены две школьницы - розыгрыш подруги?

1 октября 2012, 17:37 [ «Аргументы Недели» ]

В Сочи на улице Пирогова, в районе школы №23 сегодня днем неизвестными на черном автомобиле  были похищены две девочки. Машина напоминает джип или фургон. Школьницы 1999 и 2000 годов рождения. Такая информация появилась в СМИ.

Личный состав полиции был поднят по тревоге, сформированы поисковые группы.

Через некоторое время девочки были замечены на ул. Новогинской. Полицейские окликнули школьниц, но они убежали. Впоследствии девочек обнаружили на одной из улиц Сочи, после чего доставили к следователю. Выяснилось, что "пропавшие" девочки пытались разыграть свою школьную подругу, сообщает yugopolis.ru. Около полудня с мобильного телефона одной из "пропавших" девочек на телефон ее школьной подруги поступило сообщение о том, что она и ее 10-летняя приятельница похищены.

Школьница рассказала о сообщении учительнице, которая поставила в известность родителей пропавших детей и правоохранительные органы.

НС

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