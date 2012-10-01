Владиславу Челаху официально предъявили обвинения по восьми статьям

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1 октября 2012, 16:14 [ «Аргументы Недели» ]

Следствие официально предъявило обвинение пограничнику Владиславу Челаху, подозреваемому в убийстве своих сослуживцев на посту «Арканкерген». Об этом сообщил его адвокат Тулеген Берликожанов.

По его словам, Челаху предъявлено обвинения по восьми статьям. Его подозревают в совершении убийства двух и более лиц, похищении пистолета и ношении его, краже личного имущества, в незаконном проникновении в чужое жилище. Кроме того, предъявлены обвинения «в краже госсекретов». «Когда его (Челаха) задержали, у него была изъята карта госграницы, которая была с грифом «секретно», а также в дезертирстве и повреждении военного имущества», - сказал адвокат, сообщает vz.ru.



