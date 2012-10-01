Полиция разыскивает коммерсанта подозреваемого в мошенничестве с жильем

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1 октября 2012, 11:59 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]

inotv.rt.com

Следственной частью ГУ МВД России по Северо-Западному федеральному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Мошенничество» по факту хищения денежных средств в особо крупных размерах.

Разыскивается главный подозреваемый, сообщает пресс-служба управления. Как выяснило следствие, в Петербурге на протяжении 2007-2011 гг. действовала преступная группа, члены которой заключали договоры, направленные на отчуждение одних и тех же квартир. Злоумышленники, действуя от имени ООО «Концерн Росстрой», вводили желающих приобрести жилье лиц в заблуждение относительно наличия права данного юридического лица на квартиры в доме в поселке Шушары. С физическими лицами члены преступной группы подписывали предварительные договоры купли-продажи квартир и получали от них денежные средства.

По имеющейся информации, всего членами преступной группы в результате совершения подобных сделок незаконно получено свыше 80 млн руб. Непосредственно с лицами, желающими приобрести жилье, как правило, общался исполнительный директор ООО «Концерн Росстрой» Константинов Лев Николаевич.В настоящее время Константинов скрывается от правоохранительных органов. Всем, кому что-либо известно о его местонахождении просьба сообщать по телефону (812) 579-87-68.