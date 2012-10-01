Задержан подозреваемый в похищении у нумизмата трех альбомов с монетами

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1 октября 2012, 11:55 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]

zofan.ru

Оперативниками петербургского уголовного розыска раскрыта кража альбомов с нумизматическими монетами из квартиры одного из жителей дома на улице Цимбалина. Подозреваемый задержан, похищенное изъято, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В июле из квартир дома 34 по улице Цимбалина у 65-летнего петербуржца неизвестным преступником были украдены три альбома со 182 нумизматическими монетами. В результате полицейскими задержан и изобличен в совершении данного преступления 34-летний неработающий, ранее неоднократно судимый за кражи, разбой и другие преступления. Похищенное имущество изъято. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Задержанному избрана мера пресечения - подписка о невыезде.