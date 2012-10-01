В Бурятии полицейский сбил ребенка, а потом в лесу застрелился

//Криминал

1 октября 2012, 08:00 [ «Аргументы Недели» ]

В Бурятии полицейский вчера вечером сбил семилетнюю девочку, отвез пострадавшего ребенка в больницу, затем отъехал в лесной массив и застрелился из служебного пистолета.

Находившийся на дежурстве инспектор дорожно-постовой службы после ужина возвращался на своем автомобиле марки Toyota Kluger в отделение полиции поселка Усть-Баргузина. Проезжая по улице Тюленина, на проезжей части он совершил наезд на семилетнюю девочку, причинив ей травмы головы и перелом конечности.

Тем же вечером тело 32-летнего инспектора с огнестрельным ранением головы было обнаружено в лесном массиве возле поселка Усть-Баргузин Баргузинского района республики. По данному факту Баргузинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Бурятия проводится доследственная проверка.



