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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Криминал

В Бурятии полицейский сбил ребенка, а потом в лесу застрелился

1 октября 2012, 08:00 [ «Аргументы Недели» ]

В Бурятии полицейский вчера вечером сбил семилетнюю девочку,  отвез пострадавшего ребенка в больницу, затем отъехал в лесной массив и застрелился из служебного пистолета.

 Находившийся на дежурстве инспектор дорожно-постовой службы после ужина возвращался на своем автомобиле марки Toyota Kluger в отделение полиции поселка Усть-Баргузина. Проезжая по улице Тюленина, на проезжей части он совершил наезд на семилетнюю девочку, причинив ей травмы головы и перелом конечности.

Тем же вечером тело 32-летнего инспектора с огнестрельным ранением головы было обнаружено в лесном массиве возле поселка Усть-Баргузин Баргузинского района республики. По данному факту Баргузинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Бурятия проводится доследственная проверка.

НС

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