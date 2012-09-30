В Москве начальница почтового отделения украла у пенсионеров 3,5 млн

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30 сентября 2012, 13:48 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Фото с сайта tvkrasnodar.ru

В Зюзинский районный суд Москвы передано уголовное дело в отношении начальницы отделения почтовой связи на юго-западе столицы, подозреваемой в хищении денежных средств с пенсионных счетов. Имя мошенницы не называется.

Пользуясь служебным положением, руководитель отделения "Почты России»" на юго-западе столицы присваивала деньги, предназначавшиеся для выплат пенсий. Как установило следствие, документы, подтверждающие факт получения пенсионерами денежных средств, были подделаны.

"Пожилые люди стали обращаться с заявлениями в филиал ФГУП "Почта России". Данные заявления послужили поводом для проведения проверки почтового отделения, в ходе которой были выявлены махинации. Общий ущерб от деятельности злоумышленницы составил более 3,5 млн рублей", - передала пресс-служба столичного главка МВД РФ.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в крупном размере).

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело передано для рассмотрения по существу.